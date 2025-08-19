Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, celebró sus 10 años con una fiesta que combinó música, color y mucha emoción.

Bajo el nombre de “Gio Fest”, la celebración estuvo inspirada en la estética de los años 2000 y en la icónica banda pop Bandana, logrando que la niña disfrutara de una jornada inolvidable.

Pese a las diferencias que marcaron la relación de sus padres en el último tiempo, ambos decidieron acompañarla juntos, priorizando su bienestar por encima de cualquier conflicto.

María Fernanda Callejón festejó el cumpleaños de su hija Giovanna junto a Ricky Diotto | Créditos Instagram @giodiotto

ASÍ FUE EL CUMPLEAÑOS DE GIOVANNA, LA HIJA DE FERNANDA CALLEJÓN

El evento principal tuvo lugar en un salón especialmente decorado con globos metálicos, brillos y luces, que crearon un clima festivo en sintonía con la temática.

Hubo un oso que ofició como DJ y una pista de baile en la que chicos y chicas siguieron coreografías grupales. La protagonista lució un look acorde a la época: un jeans negro de tiro bajo y un top plateado con lentejuelas.

Callejón compartió en redes sociales un mensaje emotivo dedicado a su hija: “Una década cumplida, con un festejo lleno de magia, baile y diversión. Que sigas creciendo rodeada de amor y libertad”.