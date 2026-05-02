Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en redes sociales con un look veraniego que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores.

La empresaria e influencer compartió una postal relajada desde Miami y confirmó, una vez más, su rol como referente indiscutida de estilo.

Acostumbrada a generar impacto tanto en eventos internacionales como en escenas cotidianas, la esposa de Lionel Messi mostró su faceta más relajada con una historia de Instagram en la que dio por inaugurada la temporada de calor en la ciudad estadounidense donde reside junto a su familia.

Recostada sobre una cama de playa y disfrutando del sol, Antonela posó con una microbikini bicolor que se convirtió inmediatamente en tema de conversación entre fanáticos de la moda.

Antonela Roccuzzo encendió las redes desde Miami: marcó tendencia con una microbikini bicolor cavada. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

LA MICROBIKINI DE ANTONELA ROCCUZZO

El diseño elegido combinó amarillo pastel con detalles en blanco, una dupla fresca y luminosa que se posiciona entre las tendencias más fuertes del verano.

Antonela Roccuzzo encendió las redes desde Miami: marcó tendencia con una microbikini bicolor cavada | Créditos: Instagram @antonelaroccuzzo

El traje de baño se destacó por su moldería audaz y minimalista. El corpiño triangular, pequeño y de breteles finos, resaltó el escote, mientras que la bombacha cavada estilizó la silueta y aportó un aire moderno y juvenil. La elección reafirma la vigencia de los modelos simples pero estratégicos, que priorizan comodidad sin perder impacto visual.

Para completar el estilismo, la influencer sumó anteojos de sol negros de formato hexagonal, un accesorio que aportó contraste y sofisticación al conjunto playero. Con el pelo suelto y lacio, maquillaje prácticamente imperceptible y apenas un toque de gloss en los labios, apostó por una estética natural que ya es parte de su sello personal.