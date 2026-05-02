La cantante María Becerra volvió a captar la atención en redes sociales al compartir parte de su rutina de entrenamiento en sus historias de Instagram. En el video la artista dejó ver su disciplina fitness y también marcó tendencia con un look deportivo que ya se perfila como uno de los más buscados.

Desde un gimnasio y frente al espejo, la intérprete de “Automático” se mostró realizando ejercicios físicos de fuerza y movilidad, evidenciando un entrenamiento intenso y constante.

María Becerra mostró su exigente rutina de entrenamiento (Foto: Instagram/@mariabecerra).

La publicación no solo destacó por su compromiso con el bienestar físico, sino también por el outfit elegido: un catsuit ajustado en color hueso que estiliza la figura y combina comodidad con estilo.

María Becerra mostró su exigente rutina de entrenamiento (Foto: Instagram/@mariabecerra).

No es la primera vez que la artista muestra su costado fitness: en distintas ocasiones ha compartido fragmentos de sus entrenamientos, motivando a sus seguidores a incorporar hábitos saludables en su día a día.

EL CATSUIT COLOR HUESO, LA TENDENCIA SPORTY QUE PISA FUERTE DE LA MANO DE MARÍA BECERRA

El conjunto enterizo que lució María Becerra se caracteriza por su diseño minimalista, de líneas simples y tono neutro. Este tipo de prenda ganó protagonismo en el universo fitness y athleisure por su versatilidad: permite entrenar con libertad de movimiento y, al mismo tiempo, construir un look moderno y sofisticado.

María Becerra mostró su look para su exigente rutina de entrenamiento (Foto: Instagram/@mariabecerra).

El color hueso —una variante suave del blanco— se posiciona como uno de los favoritos de la temporada, ya que aporta elegancia sin perder frescura. Además, es fácil de combinar con accesorios deportivos o prendas oversize para un outfit más urbano.

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