La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Mientras la Chiqui Legrand se recupera de su problema de salud, su nieta encabezará su mesaza una vez más, tal como lo hizo el fin de semana pasado. Viale recibirá en lugar de su abuela a personalidades de la política, el espectáculo y el deporte, en un espacio único para el análisis y la diversión.

La producción anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición con la conducción de la nieta de la legendaria Mirtha Legrand. El sábado 2 de mayo, desde las 21:30, la actriz estará sentada en una nueva edición junto al conductor de televisión Julián Weich.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 2 de mayo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de este fin de semana del progama nocturno de eltrece los periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell y el destacado economista argentino Miguel Ángel Boggiano.

JUANA VIALE LLEVÓ TRANQUILIDAD SOBRE MIRTHA LEGRAND Y REVELÓ CÓMO LA ENCONTRÓ EN SU CASA

“Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá” , dijo Juana Viale en La Noche de Mirtha, donde llevó tranquiloidad sobre la salud de la conductora: “Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”.

La mesa no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que Mirtha Legrand mantiene su estilo impecable incluso cuando está haciendo reposo: “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, relató entre risas.

Mientras sigue recuperándose de una gripe y un catarro, Mirtha Legrand demuestra que el glamour no se negocia. Su nieta, al frente del programa, se encargó de transmitir calma y, de paso, regaló una postal íntima de la diva que confirma por qué es un ícono de la televisión argentina.

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