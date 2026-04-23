Luego de generar inquietud entre sus seguidores, Mirtha Legrand decidió hablar públicamente sobre su estado de salud y llevar calma con un mensaje directo y sincero.

A través de sus redes sociales, la conductora de La Noche de Mirtha publicó un texto en el que explicó que, por recomendación médica, deberá quedarse unos días más en su casa: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, comenzó diciendo en un posteo que subió a Instagram Stories.

Además, Mirtha aclaró que atravesó “un cuadro viral normal de esta época del año”, aunque reconoció que necesitará continuar con reposo para recuperarse completamente: “Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, sumó, dejando en claro que priorizará su bienestar.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Fiel a su estilo cercano con el público, la presentadora también aprovechó para agradecer el cariño recibido en los últimos días: “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”.

Con un cierre cálido y característico, Mirtha llevó tranquilidad a sus fans: “Besito, chau chau“, culminó. Así, la histórica figura de la televisión argentina despejó dudas sobre su salud y dejó en claro que, aunque hará una pausa obligada, todo indica que se trata de una situación pasajera.

Mirtha Legrand: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”.

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PREOCUPACIÓN POR MIRTHA LEGRAND: NO GRABARÍA SU PRÓXIMO PROGRAMA Y CRECEN LAS DUDAS SOBRE SU SALUD

Un manto de preocupación se instaló alrededor de Mirtha Legrand luego de que se confirmara que no grabaría su próximo programa, una decisión que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

La información fue dada por Laura Ubfal en LAM, donde explicó que la histórica conductora aún no cuenta con el visto bueno de los médicos para regresar a la televisión: “Todavía los médicos no le dieron el permiso para grabar”, detalló.

Según trascendió, “La Chiqui” continúa con una tos persistente y bajo tratamiento con antibióticos, lo que llevó a los profesionales a extremar los cuidados, especialmente por el aire acondicionado del estudio y los cambios de temperatura que podrían provocarle una recaída.

Mirtha Legrand en su programa La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

La definición final se esperaba para último momento, ya que la diva suele grabar los viernes. Sin embargo, la noticia que llegó desde la producción fue contundente: no estaría presente en la próxima emisión y el panorama podría extenderse: “No grabaría este viernes y tal vez el próximo tampoco”, señaló Ángel de Brito. Además, se conoció que la conductora tiene bronquitis y los médicos le dieron 15 días de reposo.

Ángel de Brito: “Mirtha Legrand no grabaría este viernes y tal vez el próximo tampoco”.

Mientras tanto, tanto las autoridades de eltrece como la productora evalúan alternativas, aunque todo permanece en suspenso. Incluso, no se descarta que Juana Viale vuelva a ponerse al frente del programa, como ya ocurrió en la emisión anterior.