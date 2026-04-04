En una nueva emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand volvió a demostrar su espontaneidad al reaccionar tras ver el llamativo cambio de look de Martín Bossi. Apenas lo vio, la conductora no dudó en remarcarlo con su estilo directo: “Y vos Martincito... ¡estás con bigote!”, lanzó entre risas, generando la inmediata complicidad del estudio.

Fiel a su humor, Bossi recogió el guante y respondió con una desopilante improvisación:“Sí, estoy trabajando en la Federal, estoy haciendo varias changas, narcotráfico, control de alcoholemia, guardaespaldas de artistas…”, comenzó.

Mirtha Legrand en su programa La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

Y redobló la apuesta con más ocurrencias:“Tengo a David Bisbal el fin de semana, a Flor (de la Ve) cuando sale de SEX también la cuido y guardarropas también en boliches”.

EL VERDADERO MOTIVO DETRÁS DEL BIGOTE DE MARTÍN BOSSI

Pero lejos de quedarse solo en el chiste, Mirtha Legrand quiso ir al fondo de la cuestión y le preguntó directamente: “¿Por qué te dejaste el bigote?”.

Esta vez, Bossi dejó de lado el humor para dar una respuesta más concreta sobre su presente profesional: “La verdad que me dejé porque tengo que filmar una serie para una plataforma importante”, explicó.

Martín Bossi con su nuevo look en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

Y agregó:“Mucho dato no puedo dar porque viste que las plataformas no te dejan hablar… así que no es por divo”. Finalmente, reveló el verdadero motivo detrás del cambio:“Fui a un casting, me presenté y quedé, tengo un papel importante, una miniserie y por eso me tuve que dejar el bigote”.

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