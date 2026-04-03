El viaje que Martín Bossi realizó a República Dominicana junto a Melissa Canevaro pretendía pasar desapercibido, pero Pochi de Gossipeame recibió imágenes del romántico descanso, y ahora el actor de La Cena de los Tontos blanqueó su incomodidad a tres semanas.

“Las relaciones que yo tengo no son sólo de noviazgo o sexuales. Tengo relaciones de amistad, de todo tipo. Y cuando escucho eso (del romance) me río. Estabamos con más gente”, planteó.

Entonces, el artista se plantó: “No es cierto que estaba de novio ni en pareja. Estaba caminando con una chica al lado. Pero no cada vez que me ven con una mujer es una relación de novio o sexual”.

Martín Bossi. (@bossimartin)

“Lo que sí me molesta que es gente que no es del medio, que no le interesa serlo, que digan el nombre la edad, donde estábamos. Eso me pareció medio violento. Que pasen tantos datos... Es el precio de andar conmigo“, se desahogó.

La respuesta de Pochi a Martín Bossi-

El fastidio por el deschave

En un principio, Bossi había bromeado: “Es increíble porque aparte es como que a los que les gusta estar acompañados se los acusa. Como a un narcotraficante que que encontraron infraganti”.

Luego le bajó el precio al romance: “Me fui con amigos. Cuando tengan una foto contundente de algo...”.

Y cuando el periodista de Puro Show le aclaró que lo captaron “de la mano” de la rubia, Martín aclaró irónico su táctica infalible: “Yo nunca agarro a alguien de la mano. Estaba caminando al lado de una amiga”.

Con cara seria, Bossi reconoció que la chica en cuestión era Meli y que ella “se quería morir”. “Es una chica que labura, no es del medio. La conozco hace 10 años, es parte de mi familia”, cerró Martín Bossi.