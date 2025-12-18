Martín Bossi llegó a Mar del Plata para filmar divertidos videos promocionales de su debut teatral en la ciudad con “La cena de los tontos” y, además, ser protagonista de una importante campaña publicitaria que se verá en distintos países de Hispanoamérica.

A exactamente dos décadas de su primera actuación en la ciudad, el actor, cantante y showman regresó a la emblemática ciudad balnearia para iniciar una nueva temporada teatral con el suceso “La cena de los tontos”, la premiada y exitosa comedia francesa de Francis Veber.

La obra está protagonizada por Martín Bossi junto a z, Esteban Prol, Guillermo Arengo y el debut en Mar del Plata del actor Robertino “El Romi” Benemio, con dirección de Marcos Carnevale.

Martín Bossi en Mar del Plata. Foto: prensa

El espectáculo se presentó desde fines de marzo y hasta noviembre con localidades totalmente agotadas en el Teatro El Nacional de la avenida Corrientes, donde fue visto por más de 150.000 espectadores. A partir del viernes 26 de diciembre, “La cena de los tontos” desembarcará en el Teatro Neptuno, sala propiedad del empresario teatral Carlos Rottemberg.

El teatro, ubicado sobre la calle Santa Fe, entre las peatonales Rivadavia y San Martín, luce desde hace una semana una imponente marquesina en la que se destaca el nombre del consagrado artista argentino, generando gran expectativa entre turistas y marplatenses.

Martín Bossi intentó hablar con uno de los lobos marinos de la Bristol

Martín Bossi arribó a la ciudad en avión privado acompañado por un equipo de profesionales de la publicidad y la televisión española para filmar una campaña publicitaria de una firma tecnológica internacional, que tendrá como locaciones distintos puntos icónicos de la costa marplatense.

Aprovechando su estadía, el artista grabó una serie de divertidos videos promocionales de su debut teatral en Mar del Plata, que se verán próximamente en sus redes sociales y en las de sus compañeros de elenco.

“La cena de los tontos” se presentará de martes a domingo en el Teatro Neptuno de Mar del Plata.