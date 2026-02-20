La exitosa comedia La cena de los tontos regresa a la cartelera porteña: vuelve a Buenos Aires el 20 de marzo, inaugurando su segunda temporada en el emblemático Teatro Astral, tras un verano arrasador en el que se mantuvo primera en recaudación desde su estreno del 26 de diciembre en el Teatro Neptuno.

Dirigida por el reconocido cineasta y guionista Marcos Carnevale, la obra continúa conquistando al público con funciones colmadas y ovaciones de pie.

Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet.

ELENCO DE “LA CENA DE LOS TONTOS”

El elenco reúne a figuras destacadas: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, junto a Esteban Prol y Guillermo Arengo.

La producción general es de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

DE QUÉ TRATA “LA CENA DE LOS TONTOS”

Un grupo de amigos organiza cenas semanales en las que cada uno debe llevar como invitado a alguien que consideran un “tonto”, con el único objetivo de burlarse de él.

Pero los planes de Pablo Barrantes cambian drásticamente cuando decide invitar a Francisco Pignon, un hombre ingenuo, bienintencionado y encantador.

Su presencia desata una cadena de situaciones hilarantes y desafortunadas que transformarán la vida de todos.Con un humor ácido e inteligente, la obra expone el egoísmo, la crueldad social y la verdadera pregunta: ¿quién es realmente el “tonto”?