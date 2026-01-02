Martín Bossi vive uno de los momentos más exitosos de su carrera en Mar del Plata, donde se consagró primero en recaudación y primero en cantidad de espectadores con la comedia “La cena de los tontos”, el gran suceso teatral del verano 2026.

La obra, que se presenta en el Teatro Neptuno, es protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, y completa su elenco con Esteban Prol, Guillermo Arango y Robertino “El Romi” Benemino. Todas las funciones se realizan a sala llena, con el clásico cartel de localidades agotadas noche tras noche.

Según cifras oficiales difundidas por AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales), durante su semana de estreno en Mar del Plata, La cena de los tontos se ubicó como la comedia y el espectáculo teatral más visto del país, liderando tanto en espectadores como en recaudación a nivel nacional. Cabe recordar que en su paso por Buenos Aires fue vista por más de 150.000 personas.

Martín Bossi y Laurita Fernández en La cena de los tontos

La comedia francesa de Francis Veber, producida por Adrián Suar y Guillermo Francella, y dirigida por Marcos Carnevale, provoca ovaciones de pie al finalizar cada función. El entusiasmo del público es tal que, a la salida del teatro, los espectadores esperan a los actores y en más de una oportunidad se debió cortar la calle Santa Fe por la gran cantidad de gente.

Norberto Marcos, emocionado en la platea

La función del 1 de enero tuvo un condimento especial: en la platea se encontraban Nora Cárpena, Cristina del Valle y el empresario y productor teatral Norberto Marcos, ex marido de Fátima Flórez, quien aplaudió de pie a todo el elenco.

Norberto Marcos y Vicky Bejar

Norberto Marcos ocupó una ubicación preferencial junto a Vicky Bejar, viuda del actor Rubén Carmona y amiga íntima de la actriz e imitadora, quien desde hace dos veranos acompaña de manera cercana al productor teatral.

Nuevas funciones confirmadas

La cena de los tontos se presenta de martes a domingos en el Teatro Neptuno, propiedad del empresario teatral Carlos Rottemberg, y debido al enorme éxito, sumará nuevas funciones en las próximas semanas.