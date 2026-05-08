Hairspray, protagonizada por Damián Betular, tuvo su gran estreno en el Teatro Coliseo con una sala colmada y una ovación de más de 1.700 personas. El espectáculo ya supera las 20 mil entradas vendidas y acumula más de 10 funciones agotadas.

El elenco está encabezado por Betular en el icónico papel de Edna Turnblad, acompañado por Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao en el rol de Tracy Turnblad. También forman parte del elenco Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy y Santiago Toledo, junto a un gran ensamble.

Con una puesta imponente, llena de música, color y energía, el público vibró al ritmo de clásicos inolvidables como “Buen día Baltimore”, “Bienvenida a los 60’s”, “Sin amor” y “Quién nos va a parar”, en una experiencia teatral que hizo bailar y emocionar a toda la sala.

El gran estreno de Hairspray.

El gran estreno de Hairspray.

La producción está a cargo de Club Media junto a Olga, quienes apostaron por una propuesta de nivel internacional pensada para sorprender en cada función.

Ambientada en la década del 60, la historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de televisión más popular de Baltimore. Con humor, emoción y una potente mirada sobre la inclusión y la diversidad, la obra se convirtió en un clásico mundial que celebra la autenticidad y el poder de animarse a ser uno mismo.

La dirección está a cargo de Fer Dente, quien lidera un equipo creativo de primer nivel integrado por Vanesa García Millán en coreografía, Eugenia Gil Rodríguez en dirección vocal, Marcelo Kotliar en adaptación, Laura Oliva en dirección de actores y Damián Mahler en dirección musical.

Basada en la película de John Waters, esta nueva versión de Hairspray llegó a Buenos Aires renovada, vibrante y convertida en uno de los espectáculos más convocantes de la temporada.

Funciones y entradas de Hairspray en Buenos Aires