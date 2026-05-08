Ángel de Brito habló sobre la polémica que se desató tras el levantamiento de A la Tarde, el programa que condujo Karina Mazzocco durante cinco años en América TV.

El periodista, que fue quien dio la primicia en Twitter, habló en el programa Puro Show y no esquivó ninguna pregunta sobre el detrás de escena de la noticia que sacudió la grilla vespertina.

Consultado sobre el final del ciclo, De Brito fue tajante: “Es la regla de la tele, los programas empiezan, terminan… todo el tiempo terminan programas. Son cosas que pasan en todos los canales”.

El conductor de LAM explicó que se enteró de la información y la confirmó con varias fuentes antes de publicarla: “Yo me enteré y la conté, la confirmé con dos, tres personas, una de ellas es Sabrina, que viene este viernes a Bondi y va a contar su vuelta a la tele”.

Ángel de Brito aclaró que no tiene relación personal con Karina Mazzocco: “No tengo vínculo. No hablé con ella ni nada. Me llevo normal, no bien porque no tengo trato. Con Beto me llevo re bien, varias veces nos quisieron hacer pelear. Con Karina no tengo vínculo”.

Ángel de Brito habló en Puro Show del fin del programa de Karina Mazzocco (Foto: captura de eltrece).

El conductor también se refirió a las críticas por haber dado la noticia antes que la propia Mazzocco: “Yo di información, no hice otra cosa que contar que termina un programa. Tampoco puse nada muy grave. Se filtran las situaciones, como me ha pasado con LAM, que a veces han contado angelitas que venían antes que yo las anuncie”.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

Sobre el discurso de despedida de Karina, De Brito opinó: “No pude ver el programa, pero si no agradeció al canal debe estar enojada. Y la entiendo también, no es lindo que te levanten el programa, que termine. Además, le cambiaron la escenografía hace poco, había cambiado el formato… Son cosas que pasan en los canales”.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE LOS CAMBIOS DEL CANAL AMÉRICA LA POLÉMICA CON KARINA MAZZOCCO

Ángel de Brito también analizó el futuro de la franja horaria y la llegada de nuevos conductores: “Me llamó la atención que vayan a la tarde Sabrina (Rojas) y Tartu, porque les iba bien a la noche. Es un peso importante también ahora para ellos que les vaya bien en ese horario, no es nada fácil. Es un horario muy complicado, ese sanguchito que hay ahí a la tarde”.

Por último, el periodista aclaró que la foto que publicó en redes sociales, donde no aparecen ni Beto Casella ni Karina Mazzocco, fue una casualidad: “Ahí no busquen porque no hay nada. La foto es la que me mandaron. No hay nada raro”.

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