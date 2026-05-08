El desafortunado comentario de Mariana Fabbiani sobre que Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas reemplazarían con un programa propio a A la tarde enfureció a Karina Mazzocco, ya que además de haberlo adelantado antes que ella misma anuncie el final de su ciclo, incluyó la risa de su colega.

La bronca de Mazzocco fue elocuente al reaccionar a la pregunta de Puro Show: “No me voy a referir a ese momento”.

No hacían falta las palabras, ya que los gestos denotaban el fastidio que sentía con Fabbiani, con quien arrastraba una guerra silenciosa incluso previa al desembargo de DDM en América, con el espacio en la grilla como botín en disputa entre las productoras Jotax y Mandarina.

“¿No te gustó?“, indagó Nacho Rivarola. A lo que Karina apeló a su sonrisa hipnótica para decirlo todo sin hablar: ”¿Algo más me querés preguntar?“.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

La nota fue en las mismísimas puertas de América, el canal que la modelo abandonaría una vez finalizado su contraro a fin de mes.

El dolor de Karina Mazzocco

“La verdad es que dolió todo. La desprolijidad dolió muchísimo, pero también esto es un negocio que funciona de esta manera”.

Karina Mazzocco (Foto: Movilpress)

“Hacemos un programa fantástico, con todo en contra. Con todo en contra. Sin embargo, lo ponemos todo. (...) No voy a aclarar qué significa todo en contra. Ustedes son periodistas y pueden simplemente saberlo”.

Así es el living de la casa de Mariana Fabbiani: diseño interior estilo “lujo silencioso” | Créditos: Instagram @marianafabbiani

“Entiendo que la gente muere por tener la primicia. ¿Sabés qué? Nada me sorprende. Es todo más de lo mismo", sostuvo.

“Tartu no estaba cerrado (para las tardes). Tartu me dijo que él sabía que volvía a la noche. Por lo menos eso la noche anterior. Bueno, pero todo es tan dinámico”, cerró.