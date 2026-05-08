A dos meses y medio del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, Micaela, la “amigovia” de Franco Zunino, reveló detalles desconocidos sobre la vida del participante fuera de la casa y respondió una de las preguntas que más circulan entre los fanáticos del reality: si realmente trabajó como stripper.

Durante un móvil de A la Barbarossa, Robertito Funes Ugarte visitó la casa de Micaela y fue directo al punto con una consulta sin filtro.

“¿El mito de que Zunino es stripper es verdad?”, le preguntó el conductor.

Así cuida su cuerpo Franco Zunino de Gran Hermano (Fotos de Instagram)

Lejos de esquivar el tema, la joven confirmó que Franco Zunino participó en shows como stripper, aunque aclaró que no era su ocupación principal.

“Hablo mucho con la mamá de él y me dijo que no, pero lo convocaron dos veces para un show. Él tiene un lomazo, así que está bien”, respondió entre risas.

Gran Hermano: salió a la luz el trabajo oculto de Franco Zunino

Así cuida su cuerpo Franco Zunino de Gran Hermano

La revelación rápidamente generó repercusión entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada, especialmente porque el influencer suele mostrar en redes sociales sus exigentes rutinas de entrenamiento y su disciplina física.

Así cuida su cuerpo Franco Zunino de Gran Hermano (Fotos de Instagram)

En Instagram, Franco Zunino comparte habitualmente imágenes de sus jornadas en el gimnasio y de la alimentación que sigue para aumentar masa muscular y moldear su cuerpo.