Nicolás Cabré habló sobre la distancia con su hija Rufina, que se mudó a Estambul junto a su mamá, la China Suárez y Mauro Icardi. En el programa Vuelta y media por Urbana Play, el actor se refirió a la paternidad y a los desafíos que enfrenta desde que su hija de 12 años se instaló en Turquía.
“Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, confesó.
Y remarcó que, aunque la distancia le pesa, sabe que tiene que acompañar a Rufina en cada paso: “Ella está conociendo otro idioma, otra cultura, y yo tengo claro que desde mi lugar tengo que apoyar las decisiones que tome”.
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Qué dijo Nicolás Cabré sobre su hija Rufina
El actor aseguró que lo más importante es ver a su hija feliz. “Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”, afirmó.
Cabré también contó que, gracias a la tecnología, hoy pueden estar en contacto todo el tiempo: “Va y viene, hablamos todo el día… La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”.
Sobre cómo vive este momento, fue sincero: “Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”.