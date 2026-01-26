El idilio romántico que Rocío Pardo siente por Nicolás Cabré se mantiene intacto después del casamiento, y en una nota la productora teatral sorprendió al confesar intimidades de su matrimonio con el actor.

“Nos levantamos, jugamos a la play, vamos a entrenar, somos una pareja...”, contó la también actriz.

Ante la perplejidad de Pablo Layús, la esposa de Cabré replicó: “Sí. Jugamos al FIFA, a full. Yo me pego una calentura con el FIFA, pero bien. Lo pasamos bien”.

Rocío Robles.

“Antes de ir al teatro, partidito. Y es partido y revancha, siempre. Hoy llegamos tarde por estar jugando a la play”, remató Roció en Intrusos.

La aventura de trabajar juntos como matrimonio

Por otra parte, Rocío Robles se refirió a la novedad de ser directora de Ni media palabra, la obra que protagoniza Nicolás Cabré junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez en Carlos Paz: “Es muy fácil trabajar juntos”.

Así es la nueva terraza de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: diseño contemporáneo y con tonos neutros | Créditos: Instagram @rrociopardo

“Pero también creo que por la relación que nosotros tenemos, cómo somos los dos... Pasamos de la vida que tenemos como pareja a trabajar juntos, y es así, es fácil”, siguió.

En ese punto, Pardo reflexionó sobre cómo se potencian: “Yo creo que los dos nos alimentamos mucho. Lo que a Nico le gusta más, quizás a mí me gusta un poquito menos, lo que a mí me gusta más, a él le gusta menos, así que hacemos un equipo muy bueno juntos”.

Para cerrar, Rocío ¿halagó? a Cabré: “Estoy enamorada, me acabo de casar, siempre digo que tengo de esposo a mi mejor amigo”.