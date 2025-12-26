Rocío Pardo y Nicolás Cabré atraviesan un presente marcado por el amor y los proyectos compartidos. Luego de sellar su historia con una boda soñada en Villa Carlos Paz, la pareja decidió dar un paso más y trasladarse a la ciudad cordobesa para afrontar un nuevo desafío profesional juntos: el debut de la primera obra de teatro que dirigen en dupla.

De cara a la temporada de verano en Córdoba, la pareja apostó fuerte por la comedia Ni una sola palabra, un proyecto que venían gestando desde hacía más de un año. La obra, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez, tuvo un estreno a sala llena que superó todas las expectativas y confirmó el entusiasmo del público.

LOS MENSAJES DE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO

Tras la primera función, Cabré compartió un mensaje profundo y emotivo en sus redes, donde destacó el recorrido previo y el trabajo en equipo junto a su esposa. “Hoy, con mucha alegría, estrenamos una obra que venimos armando con Rocío hace más de un año”, escribió, y remarcó el valor de haber podido concretar el proyecto tal como lo imaginaron, gracias al apoyo de quienes confiaron en ellos desde el inicio.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré estrenaron a sala llena. Crédito: Instagram

La respuesta de Rocío Pardo no tardó en llegar y estuvo cargada de amor y admiración. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos”, expresó, y cerró con una declaración que resume el momento que atraviesan: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré estrenaron a sala llena. Crédito: Instagram

Más tarde, la bailarina volvió a manifestarse con una serie de románticas postales junto a Cabré, celebrando no solo el exitoso debut teatral sino también el camino que recorren juntos. “Qué lindo dirigir con vos”, escribió, y destacó el impacto del estreno: “Tremendo estreno con localidades agotadas. Gracias a todos”.