Rocío Pardo y Nicolás Cabré siguen disfrutando del mágico momento que están viviendo. A pocos días de su boda, la pareja volvió a sorprender a sus seguidores al publicar imágenes inéditas de la fiesta.

“Qué lindo compartirlo con gente que amamos. Lo dieron todo en cada momento”, escribieron junto a la publicación que ambos compartieron en sus redes sociales.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré publicaron fotos inéditas de su casamiento: baile, besos y más | Créditos: Instagram @rrociopardo

En las imágenes se ve cómo la pareja disfruta con familiares y amigos entre bailes, risas y diferentes momentos emotivos de la ceremonia.

LAS FOTOS DEL CASAMIENTO DE ROCÍO PARDO Y NICO CABRÉ

El casamiento de Pardo y Cabré se convirtió rápidamente en uno de los eventos más comentados en redes sociales, no solo por la sorpresa de la unión sino también por el perfil reservado que ambos suelen mantener sobre su vida privada.

Con este “último posteo”, según anticiparon, la pareja cierra simbólicamente el capítulo mediático de su boda para seguir disfrutando de la nueva etapa que comenzaron juntos.