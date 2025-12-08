Rocío Pardo vuelve a estar en el centro de la escena por su boda con Nicolás Cabré, pero antes de convertirse en protagonista de las noticias del corazón, la bailarina tuvo un paso recordado —y hoy revisitado— por la pista de Marcelo Tinelli.

Mucho antes de ser figura mediática, Pardo debutó en televisión como participante del Bailando, primero junto a El Dipy y años más tarde acompañando a Ulises Bueno, quien en ese momento era su pareja.

Su primera aparición ocurrió el 8 de junio de 2017 en la edición conocida simplemente como Bailando. La cordobesa, con una sólida formación en danza clásica y contemporánea, llegó al certamen luego de una audición.

Durante la presentación, Marcelo Tinelli bromeó con que se enteraba en vivo de su llegada, mientras ella explicaba que su padre, Miguel Pardo —productor teatral y empresario de Carlos Paz— trabajaba con Federico Hoppe y el Chato Prada. Hoppe aclaró en cámara que Rocío estaba allí por mérito propio y no por contactos familiares.

Rocío Pardo en el Bailando: del debut con El Dipy a la renuncia en vivo junto a Ulises Bueno | Créditos: Captura El Trece

Su debut en el ritmo disco, junto al cantante de cumbia El Dipy, fue bien recibido por el jurado. Sin embargo, la pareja quedó eliminada 82 días después, durante la gala de reggaetón romántico.

En ese entonces, Rocío tenía 22 años y ya acumulaba experiencia en importantes compañías, becas de estudio en Brasil, España y Nueva York, además de su participación en Stravaganza de Flavio Mendoza y la dirección de la obra Pabellón Tornú.

LA RENUNCIA DE ROCÍO PARDO

En 2021 volvió al universo Tinelli para participar de La Academia, esta vez con Ulises Bueno, su novio por aquel entonces.

Rocío Pardo en el Bailando: del debut con El Dipy a la renuncia en vivo junto a Ulises Bueno | Créditos: Captura El Trece

La dupla debutó con el ritmo “Cubo”, combinando “Bad” de Michael Jackson con “Toxic” de Britney Spears, y obtuvo 22 puntos, con Pampita destacando especialmente la actuación de Rocío. También superaron sin inconvenientes el desafío de “La imitación perfecta”, en el que encarnaron a Joaquín Sabina.

Rocío Pardo en el Bailando: del debut con El Dipy a la renuncia en vivo junto a Ulises Bueno | Créditos: Captura El Trece

Pero su paso por el programa terminó de manera abrupta. A pocas galas de haber comenzado, Ulises anunció en vivo su renuncia por compromisos laborales impostergables: “Me ha salido una propuesta muy importante para grabar feats con artistas del exterior. Tengo que grabar mi próximo CD”, explicó. Tinelli les deseó éxitos y dejó abierta la posibilidad de un regreso que finalmente nunca ocurrió.

Mientras el ciclo continuó su curso —y consagró a Noelia Marzol y Jonathan Lazarte—, la relación entre Rocío Pardo y Ulises Bueno se mantuvo hasta mediados de 2022, cuando decidieron separarse.