Estalló la polémica por los nominados a los Martín Fierro de Televisión 2026. El úlitmo jueves se dio a conocer uno a uno en cada terna y uno de los programas que entró la premiación de este año es el de los fines de semana de Nara Ferragut, Nara que ver. Pampito le manifestó a Luis Ventura el hecho de que Puro Show no haya sido tenido en cuenta y ejemplificó con la emisión de su colega de El Nueve.

“Está nominado el programa de Nara Ferragut, ¿quién lo mira? Me cae simpática, no tengo nada en contra de ella, lo que digo es, el programa de ella, ¿qué generó?“, dijo el conductor de eltrece, quien aclaró que no habló de ella como persona sino de su programa, y la conductora le contestó: " “Él habló del canal y del programa y habló del equipo”.

“Él está hablando de un formato que no lo vio en su vida, más magazine mi programa no puede ser, él no sabe producir porque si supiera no dice lo que dijo. A vos no te puede gustar Nara Ferragut, me encanta, porque de hecho a mí Pampito no me gusta, siento que quiere imitar a Ángel de Brito, no me gusta lo que hace”, lanzó filosísima la conductora en diálogo con el cronista de Puro Show.

Nara Ferraguto habló de Pampito en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Yo no lo elijo, lo veo y cambio de canal, pero es mi opinión hacia Pampito, después lo que hace en el programa yo no voy a hablar del programa”, agregó y luego fue por más: “Lo llamé Ángel de Brito, le dije, ‘che, ¿es Pampito por Pampita? ¿Es Pampito porque es de la Pampa? ¿Por qué es Pampito?’. El falso Ángel de Brito, lo quiere ir a copiar”.

“Y bueno, qué sé yo, hay gente que lo elegirá, por algo está en eltrece. Y lo que yo estoy haciendo es una construcción, que nada tiene que ver con lo que hace Pampito, es una persona que habla de los demás, agrede a los demás, se enoja con los demás, porque aparte él mismo lo dijo, estoy resentido. Bueno, para estar resentido, que vaya a la psicóloga y que pida ayuda”, sentenció Nara.

LA PICANTE RESPUESTA DE PAMPITO A NARA FERRAGUT

Tras escuchar lo que Nara Ferragut dijo en la nota de Puro Show, Pampito fue picantísimo con su respuesta en el vivo de este viernes: “Vos sabés que sí es verdad que me dijeron que ella es muy generosa con las amigas...”.

“Qué bravo que sos”, comentó Angie Balbiani y Pochi le preguntó: “¿Ubica a las amigas?" . Entonces el conductor asintió: “Sí, me dijeron que es buena, eso sí es verdad que hace un programa de servicio, es buena onda, que celestina que es”, cerró directo y sin vueltas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.