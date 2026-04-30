Este jueves en el programa de Georgina Barbarossa, Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) de anunció junto a Pía Shaw uno a uno los nominados a los premios Martín Fierro de la televisión argentina, a celebrarse el próximo 18 de mayo.

Ficción:

AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Periodístico:

Camino a Casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Noticiero diurno:

Arriba Argentinos (El Trece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Noticiero nocturno:

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Musical:

Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta Nueve (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Humorístico / de actualidad:

La noche perfecta (El Trece)

Las chicas de la culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Magazine:

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (El Nueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Entretenimiento:

Ahora caigo (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece)

Pasapalabra (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Big Show:

La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdida (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Reality:

Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué mañana (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Jurados:

Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Mejor actor:

César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe)

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Mejor actriz:

Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)

Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Revelación:

Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve)

Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Director no ficción:

Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Panelista femenina:

Marcela Feudale, LAM (América)

Edith Hermida, Bendita (El Nueve)

Natalie Weber, Pasó en América (América)

Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey, A la Barbarossa (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Panelista masculino:

Martín Candalaft, Diario de Mariana (América)

Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate (Telefe)

Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Producción integral:

La Voz Argentina (Telefe)

Otro día perdido (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Telefe Noticias (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Interés general:

Almorzando con Juana (El Trece)

El Diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (El Nueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape Club Social Informativo (América)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Labor en conducción masculina:

Darío Barassi, por Ahora caigo (El Trece)

Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)

Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Labor periodística femenina:

Carolina Amoroso, Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi, América Noticias (América)

Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Labor periodística masculina:

Nelson Castro, Telenoche (El Trece)

Rolando Graña, América Noticias (América)

Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)

Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Cronista / Movilero:

Alejandro Guatti, Intrusos (América)

Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Deportivo:

Knockout 9 (El Nueve)

Mundial de Fútbol (Telefe)

Pasión por el Fútbol (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Aviso publicitario:

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dadá, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi, Stella Artois (ABI INBEV / GUT Buenos Aires)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Labor humorísticia:

Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (El Trece)

Darío Lopilato, Viralizados (América)

Laila Roth, Otro día perdido (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Director:

Gustavo Hernández, La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Autor / Guionista:

Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)

Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Programa de servicios:

ADN, Buena Salud (TVP)

Aire de campo (TVP)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Cultural / Educativo:

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Deportivo:

Knockout 9 (El Nueve)

ACTC Media (TVP)

Carburando (El Trece)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Labor conducción feminina:

Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

Viajes / Turismo:

Iván de viaje (Telefe)

Por el Mundo (Telefe)

Resto del Mundo (El Trece)

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