La moda argentina vivió su gran noche con la cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, el evento que premia a las personalidades más influyentes del diseño, el estilismo y la industria fashion local. Con una alfombra roja repleta de celebridades y una ceremonia cargada de glamour, la expectativa fue total entre famosos, diseñadores y fanáticos.
La gala, conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, reunió a los nombres más importantes del espectáculo y la moda en una noche donde no solo se entregaron premios, sino que también se marcaron tendencias. Organizada por APTRA, la ceremonia se consolidó como uno de los eventos más destacados del año en la Argentina.
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La expectativa crece en cada categoría, donde se destacan figuras consagradas y nuevos talentos. Estas son las ternas que buscarán quedarse con la estatuilla más codiciada de la moda argentina:
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Mejor estilo en conducción masculina
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
Mejor estilo panelista femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista masculino
- Lizardo Ponce (SQP)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Julieta Zylberberg (Yiya)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Mejor estilo femenino en big show
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
Mejor estilo masculino en big show
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Evangelina Bomparola
Mejor diseñador de moda masculina
- Nicolás Zaffora
Mejor maquillador/a
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
Mejor estilo femenino en streaming
- Evelyn Botto (Olga)
Mejor estilo masculino en streaming
- Fer Dente (Olga)
Mejor estilo en redes
- Carolina Pampita Ardohain
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
Talento argentino por el mundo
- Adrián Appiolaza
Ícono de la moda argentina
- Susana Giménez
Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026
- Jessica Trosman
Premio Martín Fierro de la Moda de Oro 2026
- Juana Viale
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