Moria Casán protagonizó un desopilante momento al aire de La Mañana con Moria cuando puso sobre la mesa un rumor que circula sobre Lionel Messi. La conductora no tuvo filtros y consultó directamente si era cierto que el capitán de la Selección Argentina tiene fama de estar “bien dotado”.

Lo que nadie esperaba era la rapidez con la que Nazarena Di Serio respondió la pregunta. Su reacción sorprendió a todos los presentes y generó una catarata de risas en el estudio.

Moria Casán preguntó si Messi está muy dotado y Nazarena Di Serio la descolocó con su respuesta (eltrece)

La pregunta de Moria Casán sobre Messi que desató las risas en el estudio

Moria Casán –¿Será verdad, esto es un secreto a voces, que Messi es muy dotado?

Nazarena Di Serio –Sí. Dicen que sí porque hay un video. (Risas)

Moria Casán –Mirá cómo sale la chiquitita.

María Fernanda Callejón –¡Terrible! Vino de la pantalla corriendo hasta acá para contestar.

Moria Casán –“Dicen que sí”. Jajaja, me muero.

Federico Seeber –Se tiró de palomita.

Nazarena Di Serio –No, no. La conductora preguntó y yo respondí porque tengo fuentes.

Moria Casán –Porque sos una auténtica profesional.

Nazarena Di Serio –Por supuesto. Señora, hay un video que se hizo muy viral durante el Mundial pasado donde Messi está en la cancha, usa el short bastante suelto y como que va corriendo y se ve que algo pasa. Yo no lo sé.