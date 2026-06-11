La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en marcha y la fiebre futbolera comenzó a sentirse con fuerza en todo el país.

En ese contexto, Moria Casán abrió su programa con un recorrido por las instalaciones de Artear, decoradas especialmente para acompañar el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, en medio del entusiasmo mundialista, la conductora dejó un contundente mensaje al aire.

Este jueves 11 de junio se pone en marcha oficialmente el torneo con la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Luego, México y Sudáfrica disputarán el primer encuentro del certamen.

En pleno Mundial 2026, Moria Casán lanzó un fuerte pedido: “No nos olvidemos de Agostina” (eltrece)

El fuerte mensaje de Moria Casán en el inicio del Mundial 2026

Mientras mostraba la ambientación mundialista del canal, la conductora celebró el comienzo de la competencia, aunque rápidamente hizo una reflexión que llamó la atención de los televidentes.

"Clima mundialista. Ahora todo es una circunferencia, ahora todo es una pelota“, expresó entre risas en La Mañana con Moria.

Acto seguido, la One pidió que la pasión por el fútbol no haga perder de vista otras problemáticas que atraviesan al país.

"Que no nos anestesie, que este cotillón del Mundial no nos anestesie. No nos olvidemos de Agostina ni de todo lo que tenemos que tratar“, sostuvo, en referencia al reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Lejos de abandonar el clima festivo, Moria reafirmó su apoyo a la Selección Argentina, pero insistió en que la atención pública no debe concentrarse únicamente en el torneo.

“Estamos en la previa del Mundial. ¡Aguante Argentina! Estoy feliz, acá en eltrece por entrar al estudio. ¡Aguante los chicos! ¡Aguante el Mundial! Pero no nos olvidemos de todo lo que no nos tenemos que olvidar por el cotillón del Mundial, por favor te lo pido“, concluyó.

Moria Casán celebró el Mundial, pero pidió no perder de vista la realidad

Las palabras de la conductora rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron que, en medio de la euforia por el comienzo de la Copa del Mundo, eligió recordar el caso de Agostina Vega y reclamar que temas sensibles como la violencia de género continúen ocupando un lugar en la agenda pública.

¡Aplausos para la One!