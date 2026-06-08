La muerte de María Rosa Fugazot, ocurrida a los 83 años en su casa de Palermo, conmocionó al mundo del espectáculo.

Minutos después de conocerse la noticia, Moria Casán comenzó su programa La Mañana con Moria visiblemente afectada y terminó quebrándose al aire mientras recordaba a su colega y amiga.

Moria Casán presintió la muerte de María Rosa Fugazot y se quebró en vivo

“Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot. No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte”, expresó Moria al comenzar el programa, con evidente emoción.

Luego sorprendió al contar que durante la mañana había sentido que algo no estaba bien. “Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa. A mí me gusta cuando llueve, a mí me gusta cuando hay sol. No sabía lo que me pasaba y dije: ‘Algo raro’. Y era esto. Qué bruja que soy”, comentó.

Moria Casán presintió la muerte de María Rosa Fugazot y se quebró en vivo (eltrece)

La conductora destacó además las cualidades humanas y profesionales de Fugazot. “Me da tristeza porque era una mujer increíble, una buena compañera, una actriz espectacular. Trabajé con ella en Sorpresas”, recordó.

“No sé qué puedo decir de una persona tan hermosa como la Fugazot. Había sufrido la muerte de su hijo René hace un año, un dolor que no pudo superar”, agregó.

Moria también reveló que mantenía contacto frecuente con la actriz desde el fallecimiento de René Beltrán. “Era una divina persona. Se la va a extrañar muchísimo. Una grande del teatro. Te quiero, María Rosa. Siempre me estaba comunicando con ella desde que falleció su hijo”, señaló.

Finalmente, la emoción terminó por vencerla y rompió en llanto en plena transmisión. “Era una persona de bien. ‘Fugazeta’ querida, lo mejor para tu vida en otro plano. Estoy triste. Soy humana, aunque no parezca”, concluyó entre lágrimas.