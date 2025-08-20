¿Podés vivir sin señal? Esa es la gran pregunta que plantea “Appstinencia”, la nueva comedia teatral que se estrenó a sala llena en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411). El público ovacionó de pie una obra que, con mucho humor y emoción, refleja una de las adicciones más comunes y silenciosas de nuestra era: el uso compulsivo del celular.

El elenco está encabezado por grandes figuras como María Rosa Fugazot, Hernán Figueroa, Lucrecia Aguirre, Leandro Orowitz, Mauro Francisco y Federico Giacomantone, quienes dan vida a seis desconocidos que asisten a un grupo de terapia muy particular: quieren dejar el teléfono móvil.

En el estreno, se hicieron presentes varias figuras del espectáculo como Nito Artaza, Sergio Surraco, Lisandro Carret, Juan Acosta, Mónica Farro, Silvana García, Claudia Mamic y Belén Giménez junto a sus hijos Sofía y Franco, nietos de María Rosa Fugazot.

De qué trata y dónde ver Appstinencia

Cada personaje tiene su propia y delirante historia: Tomás come medialunas para no scrollear, Lucas se pone guantes de boxeo para no tocar su celular, y Adela —una abuela gamer— se olvidó a su nieta jugando al Angry Birds.

Entre dinámicas absurdas, confesiones desopilantes y momentos emotivos, “Appstinencia” se convierte en una verdadera montaña rusa de risas y reflexiones.

“Appstinencia” se presenta todos los martes a las 20 hs en el Teatro Buenos Aires.