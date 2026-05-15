Dante Spinetta inicia una nueva etapa en su carrera con la presentación oficial de “Día 3”, su más reciente álbum de estudio. El esperado estreno en vivo será Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Entradas Dante Spinetta en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
- 19 de junio de 2026 – Tribus Club de Arte
- 20 de junio de 2026 – Studio Theater
- 26 de junio de 2026 – Niceto Club
- Santa Fe: disponibles a través de Ticketway
- Córdoba: disponibles a través de Eden Entradas
- Buenos Aires: disponibles a través de Venti
Dante Spinetta estrena “Día 3” en vivo
Luego del éxito de Mesa Dulce, disco que le valió un Latin Grammy Awards, Dante Spinetta regresa a los escenarios con un trabajo que amplía aún más su universo sonoro.
“Día 3” combina su clásico funk con influencias del tango, el bolero, las baladas latinoamericanas, el R&B y sonidos urbanos contemporáneos. El álbum completa la trilogía iniciada con Puñal en 2017 y continuada con Mesa Dulce en 2022.