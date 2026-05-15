Dante Spinetta inicia una nueva etapa en su carrera con la presentación oficial de “Día 3”, su más reciente álbum de estudio. El esperado estreno en vivo será Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Entradas Dante Spinetta en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires

19 de junio de 2026 – Tribus Club de Arte

20 de junio de 2026 – Studio Theater

26 de junio de 2026 – Niceto Club

Santa Fe: disponibles a través de Ticketway

Córdoba: disponibles a través de Eden Entradas

Buenos Aires: disponibles a través de Venti

Dante Spinetta estrena “Día 3” en vivo

Luego del éxito de Mesa Dulce, disco que le valió un Latin Grammy Awards, Dante Spinetta regresa a los escenarios con un trabajo que amplía aún más su universo sonoro.

Dante Spinetta

“Día 3” combina su clásico funk con influencias del tango, el bolero, las baladas latinoamericanas, el R&B y sonidos urbanos contemporáneos. El álbum completa la trilogía iniciada con Puñal en 2017 y continuada con Mesa Dulce en 2022.



