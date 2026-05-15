Según trascendió este viernes, Luis Miguel fue internado de urgencia en Nueva York tras sufrir una complicación cardíaca. La información, que comenzó a circular en las últimas horas, generó una ola de preocupación.

De acuerdo a la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, la novia del cantante, Paloma, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, la situación se complicó y el artista debió ser hospitalizado de inmediato por una afección en el corazón.

“Se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Video: América TV

Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas. (Foto: Movilpress)

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo de prensa confirmaron ni desmintieron la internación. Se espera que en las próximas horas haya un parte oficial que aclare el estado de salud del artista.

La última aparición pública del “Sol de México” fue hace aproximadamente un mes, cuando fue fotografiado junto a Paloma en un restaurante de Salamanca, España. Esa salida alimentó rumores sobre la solidez de la pareja, pero desde entonces no hubo más novedades sobre su día a día.