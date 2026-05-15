Mientras sigue dando que hablar por su historia con Griselda Siciliani y las versiones que lo vincularon recientemente con otras mujeres, Luciano Castro volvió a quedar envuelto en una nueva bomba mediática. Esta vez, el actor habría tenido un affaire con una periodista durante el verano en Mar del Plata.

La información fue revelada por Fede Flowers al aire de El Observador, donde aseguró que el actor atravesó un acercamiento sentimental luego de su separación y en pleno escándalo por el “Guapawate”.

“Luciano Castro no estuvo tan mal porque la pasó bastante bien en Mar del Plata, donde estuvo con una periodista. Entre llanto y llanto se dejaba consolar”, lanzó el periodista, dejando entrever que el vínculo habría ocurrido en un momento sensible para el actor.

EL MISTERIO DETRÁS DE LA PERIODISTA VINCULADA A LUCIANO CASTRO

Aunque la versión generó un fuerte revuelo en redes sociales y programas de espectáculos, Flowers evitó revelar la identidad de la mujer involucrada.

Crédito: El Observador

“No puedo dar el nombre porque se puede prender fuego todo”, afirmó el periodista, alimentando todavía más las especulaciones alrededor del supuesto romance secreto.

Además, aclaró que la información recién trascendió ahora porque el episodio habría ocurrido hace varios meses y quedó como una situación “anecdótica” dentro del entorno del actor.

LUCIANO CASTRO Y LOS RUMORES QUE NO SE DETIENEN

En las últimas semanas, Luciano Castro fue relacionado sentimentalmente con distintas mujeres tras los conflictos mediáticos con Griselda Siciliani. Incluso, surgió una versión que lo vinculaba con Liliana Fontán, aunque esa información fue desmentida públicamente por Camila Homs.