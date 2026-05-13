El reclamo que Florencia Vigna le había hecho en público a Luciano Castro en un recital en Córdoba fue sorpresivo, y ahora la influencer fue contundente al responder sobre la salud de su exnovio y qué pasó con la deuda pendiente que mantiene con ella.

“No quiero hablar de Lu”, planteó Flor a Puro Show.

Sin embargo, el periodista fue al gran al indagar si la internación voluntaria que hizo el actor en un centro de salud mental era la ayuda que ella había manifestado que él necesitaba, Flor insistió: “No quiero hablar de eso”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Tan preocupada estaba por mantenerse al margen de conflictos que ni siquiera contestó con palabras si Luciano le devolvió la plata. “Chau, nos vemos”, saludó Flor Vigna al cronista con una sonrisa pícara...

Cómo está Flor Vigna tras haber blanqueado su crisis de angustia

“Hoy estoy muy bien, me hizo muy bien el deporte. Estoy prestando atención... Lo traté mucho. Y creo que hay cosas que te hacen más fuerte”, afirmó la aficionada al boxeo.

El sacrificio de Flor Vigna para convertirse en boxeadora.

Aunque no quiso precisar su situación emocional: “No sé si te lo quiero contar ahora acá, porque no me quiero ir a ese lugar. Fue un lugar que me costó mucho”.

Al final, Flor Vigna explicó: “No usé el deporte como escapatoria, sino para transformarlo. No siento que lo tapé, sino que estoy transformando eso que me pasaba”.