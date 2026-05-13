Seleccionada por Spotify como artista Equal y recientemente nominada a los Premios Gardel 2025 como “Mejor Nueva Artista”, Blair se presentará el próximo 18 de septiembre en Deseo.

Entradas BLAIR en Deseo

Lugar: Deseo, Av. Chorroarín 1040, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Entradas: disponibles desde el jueves 14 de mayo a las 12 hs

Venta exclusiva: Enigma Tickets

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 14 de mayo a las 12 hs, exclusivamente a través de Enigma Tickets.

Su proyección dio un salto masivo al ser invitada por Louta para participar en las aperturas de los tres shows de Taylor Swift en el Estadio River Plate en noviembre de 2023

Quién es Blair

Blair, proyecto musical de la artista argentina Julieta Ordorica, se consolidó como uno de los nombres más destacados de la nueva escena musical nacional gracias a una identidad estética cinematográfica y un enfoque profundamente autoral.

Oriunda de Punta Alta, la cantante encontró rápidamente su lugar dentro del pop alternativo argentino con el lanzamiento de su álbum debut Llorando en la Fiesta en 2022.

En 2025 lanzó Bar Scorpios , su segundo disco de estudio compuesto por 13 canciones y colaboraciones con figuras como Dillom, Mariana Enriquez y Santiago Motorizado.

Su proyección dio un salto masivo en noviembre de 2023, cuando fue invitada por Louta para abrir los tres shows de Taylor Swift en el Estadio River Plate.

La artista agotó las entradas de su primer show en Teatro Vorterix y formó parte de algunos de los festivales más importantes del país, entre ellos Lollapalooza Argentina, Cosquín Rock y Harlem Festival.

Blair

Spotify Equal, Premios Gardel y una comunidad en expansión

Además de ser elegida por Spotify como artista Equal, Blair recibió su primera nominación a los Premios Gardel en la categoría “Mejor Nueva Artista”.

La cantante supera los 81 mil seguidores en Instagram y acumula millones de likes en TikTok.

Actualmente, BLAIR trabaja en su tercer álbum de estudio, definido por ella misma como “la cúspide de la locura”.



