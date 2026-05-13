Seleccionada por Spotify como artista Equal y recientemente nominada a los Premios Gardel 2025 como “Mejor Nueva Artista”, Blair se presentará el próximo 18 de septiembre en Deseo.
Entradas BLAIR en Deseo
- Lugar: Deseo, Av. Chorroarín 1040, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Fecha: 18 de septiembre de 2026
- Entradas: disponibles desde el jueves 14 de mayo a las 12 hs
- Venta exclusiva: Enigma Tickets
Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 14 de mayo a las 12 hs, exclusivamente a través de Enigma Tickets.
Quién es Blair
- Blair, proyecto musical de la artista argentina Julieta Ordorica, se consolidó como uno de los nombres más destacados de la nueva escena musical nacional gracias a una identidad estética cinematográfica y un enfoque profundamente autoral.
- Oriunda de Punta Alta, la cantante encontró rápidamente su lugar dentro del pop alternativo argentino con el lanzamiento de su álbum debut Llorando en la Fiesta en 2022.
- En 2025 lanzó Bar Scorpios, su segundo disco de estudio compuesto por 13 canciones y colaboraciones con figuras como Dillom, Mariana Enriquez y Santiago Motorizado.
- Su proyección dio un salto masivo en noviembre de 2023, cuando fue invitada por Louta para abrir los tres shows de Taylor Swift en el Estadio River Plate.
- La artista agotó las entradas de su primer show en Teatro Vorterix y formó parte de algunos de los festivales más importantes del país, entre ellos Lollapalooza Argentina, Cosquín Rock y Harlem Festival.
Spotify Equal, Premios Gardel y una comunidad en expansión
Además de ser elegida por Spotify como artista Equal, Blair recibió su primera nominación a los Premios Gardel en la categoría “Mejor Nueva Artista”.
La cantante supera los 81 mil seguidores en Instagram y acumula millones de likes en TikTok.
Actualmente, BLAIR trabaja en su tercer álbum de estudio, definido por ella misma como “la cúspide de la locura”.