Stella Milano pisa otra vez suelo argentino y lo hace a lo grande: el viernes 24 de mayo, desde las 18.30, la cantante y productora se presentará en Taconeando, La Vereda de Beba (Balcarce 725, San Telmo) con su show “De Tita a Eladia”.

La propuesta es un viaje musical y emocional por el universo del tango, rindiendo homenaje a dos mujeres fundamentales de la cultura nacional: Tita Merello y Eladia Blázquez.

Un recorrido íntimo por el tango y la cultura argentina

Con una puesta íntima y elegante, Stella Milano une la pasión arrabalera, el humor y la fuerza interpretativa de Tita con la poesía urbana y la profundidad de Eladia. El espectáculo promete un recorrido cargado de emoción, memoria y ese sentimiento porteño que atraviesa generaciones.

Stella Milano.

La artista estará acompañada por músicos de primer nivel y bajo la dirección musical de Dino Durand, ganador del Grammy. En el escenario, la acompañarán Stefy Corsini en violín, Sergio Milman en piano, Javier Vargas en bandoneón y el propio Durand en guitarra. Además, contará con la participación especial de Natalie Fernández como artista invitada.

Una carrera internacional y un regreso esperado

Nacida en Misiones, Stella Milano inició su carrera a los 16 años como conductora de programas juveniles y rápidamente se destacó en la televisión argentina junto a figuras como el Capitán Piluso y Verdaguer. Su trayectoria la llevó a escenarios de Chile, donde participó en telenovelas y fue parte del mítico “Crazy Horse” de Santiago, y a los Estados Unidos, donde brilló en Miami Beach y encabezó grandes producciones internacionales.

En teatro, participó en obras como “Before Breakfast” de Eugene O’Neill y en musicales de renombre como “El Violinista en el Tejado” y “A Chorus Line”. Fue reconocida con premios como el Santa Clara de Asís, el Rugantino de Oro y el galardón a “Mejor Intérprete” en el Festival Internacional “Costa a Costa” en Uruguay.

Stella Milano.

Como productora, creó y protagonizó espectáculos dedicados al tango, entre ellos “2x4 Tango” junto a Horacio Deval, “New Age Tango”, “Con Tango Art” y “Los Grandes del Tango”. También condujo programas radiales en Miami y grabó seis discos que reflejan su versatilidad y su profunda identidad tanguera.

“De Tita a Eladia”: un homenaje a dos voces eternas

El show que trae a Buenos Aires es un homenaje sentido a Tita Merello y Eladia Blázquez, dos figuras esenciales del tango y la cultura argentina. Bajo la dirección musical de Dino Durand, Stella Milano promete una noche de emociones, recuerdos y la fuerza de la música porteña.

Dónde y cuándo ver a Stella Milano

Fecha: Viernes 24 de mayo

Horario: 18.30 hs

Lugar: Taconeando, La Vereda de Beba (Balcarce 725, San Telmo, Buenos Aires)

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