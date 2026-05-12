La legendaria banda británica Jamiroquai confirmó su esperado regreso a la Argentina. Liderados por Jay Kay, los “Space Cowboys” se presentarán el próximo 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

A nueve años de su última visita al país y tras siete años alejados de los escenarios regionales, la banda regresará a Buenos Aires en el marco de una gira internacional que también incluirá presentaciones en Chile, Colombia, México y el festival Rock in Rio.

Jamiroquai en Argentina 2026: entradas, preventa y venta general

Las entradas para el recital de Jamiroquai estarán disponibles exclusivamente a través de All Access.

La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia VISA comenzará el lunes 18 de mayo a las 10:00. Además, quienes compren con Patagonia Débito VISA podrán acceder a un 10% de descuento y hasta seis cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el martes 19 de mayo a las 10:00, con todos los medios de pago disponibles.

Precios de las entradas para Jamiroquai en Buenos Aires

PIT: $320.000 + service charge

Platea 1: $250.000 + service charge

Platea 2: $170.000 + service charge

Campo delantero: $190.000 + service charge

Campo general: $95.000 + service charge

El regreso de “Virtual Insanity” y nuevo disco de estudio

El recital tendrá un significado especial para los fanáticos de Jamiroquai, ya que en 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de Virtual Insanity, uno de los mayores clásicos de la música de los años 90.

Además, el grupo británico aprovechará esta nueva gira para presentar canciones inéditas de su noveno álbum de estudio, actualmente en etapa de finalización. Durante el show también sonarán himnos como Space Cowboy y Cosmic Girl.

Desde su irrupción en la escena musical con When You Gonna Learn en 1992, la banda se consolidó como una referencia del acid jazz y el funk contemporáneo, combinando sonidos innovadores con letras vinculadas al medio ambiente, la tecnología y la cultura global.

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una influencia que atraviesa generaciones, Jamiroquai vuelve a Buenos Aires con la promesa de ofrecer un espectáculo visual y sonoro de primer nivel.