Flor Vigna generó enorme preocupación entre sus seguidores después de compartir un delicado problema de salud que atraviesa desde hace algunas semanas. La artista decidió abrir su corazón en las redes sociales y contó el diagnóstico médico que recibió tras someterse a una serie de estudios antes de participar del Supernova Génesis 2026, el importante evento de boxeo mexicano donde terminó coronándose campeona.

La confesión surgió en medio de un challenge viral de TikTok en el que diferentes usuarios relatan situaciones de sus vidas que, lejos de ser envidiables, esconden momentos difíciles y dolorosos.

Y Flor no dudó en sincerarse con total crudeza: “Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza”, lanzó de entrada, dejando helados a sus fanáticos.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@florivigna)

Pero lo más fuerte llegó después, cuando contó cómo fue el momento en que recibió la noticia por parte del profesional de la salud que la atendió: “Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, expresó, todavía movilizada por la situación.

A pesar del impacto emocional que le generó el diagnóstico, Flor intentó llevar tranquilidad y dejó en claro que enfrenta este difícil momento con una actitud positiva y mucha fortaleza: “Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”, aseguró, confiada y decidida a salir adelante.

Sin embargo, la cantante reconoció que el proceso no será sencillo. Según explicó, deberá continuar realizándose controles médicos, iniciar tratamientos específicos y reorganizar gran parte de su rutina para priorizar completamente su bienestar físico y emocional.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@florivigna)

Además, dejó entrever que la situación implicará un importante desgaste energético y económico, algo que también la tiene preocupada mientras intenta seguir adelante con sus proyectos profesionales. Pero Flor no solo habló de salud. En el mismo challenge viral también aprovechó para hacer una fuerte reflexión sobre sus relaciones amorosas, un tema que rápidamente explotó en redes sociales.

“Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso”, confesó con tristeza al analizar sus vínculos sentimentales. Luego profundizó aún más sobre cómo vive el amor cuando se enamora de verdad: “Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad”, explicó.

Y cerró con una frase tan honesta como contundente sobre el rol que siente que ocupa en pareja: “Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@florivigna)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

NICO OCCHIATO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LAS CANCIONES QUE LE DEDICÓ FLOR VIGNA TRAS SU SEPARACIÓN

Después de haberse convertido en una de las separaciones más comentadas del espectáculo, Nico Occhiato finalmente habló de las canciones que Flor Vigna le dedicó tras la polémica y mediática ruptura.

Invitado a Sálvese Quien Pueda, el conductor se mostró relajado y lejos del escándalo, dejando en claro que el paso del tiempo acomodó las cosas: “No tengo un vínculo diario. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”, expresó en vivo.

Consultado por la carrera musical de su ex —que incluyó temas con indirectas como “Mi ex tenía razón”— Nico eligió un tono medido pero honesto: “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo. Ella es muy laburadora, va para adelante y le mete”.

Foto: Captura (América)

Lejos de esquivar el tema más picante, también se refirió a esas canciones que muchos interpretaron como mensajes directos hacia él. ¿Le molestaron? Nada de eso: “Me río”, respondió, desdramatizando por completo la situación.

Con una mirada más amplia, Occhiato reflexionó sobre la exposición y las críticas: “Entiendo muy bien que cuanto más popular sos, más gente no le va a caer bien o no le va a gustar. Y está perfecto”, cerró, mostrando una postura madura frente al ruido mediático.