Tras su romance trunco con Luciano Castro, Flor Vigna rehizo su vida con el cantante Lauta López hasta que se supo que hace poco tiempo se separaron y la noticia explotó cuando Yanina Latorre contó los detalles más picantes de la ruptura en SQP.

Este lunes, la conductora confirmó la ruptura que había sido primicia de Gustavo Méndez y fue al hueso con la información. “Hace un mes se habló de una crisis”, arrancó Yanina, dejando en claro que la pareja ya venía arrastrando problemas.

Flor Vigna y Lautaro López (Foto: Instagram @florvigna)

Yanina contó que Lauta estuvo en un streaming. “Lauta habló medio seco, medio distante de Flor Vigna”, y nuestro cronista le escribió a ella para consultarle si se terminó la relación”, contó la conductora.

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Pero lo más fuerte llegó cuando Latorre reveló qué le dijo la propia Flor Vigna a su cronista. “Flor Vigna nos confirmó que está separada de Lauta. Se terminó el vínculo. Otra separación en su haber así que ella va a empezar a cantar en su contra como hace con todos”, adelantó Latorre.

La conductora sorprendió al revelar que la actriz y cantante ganadora de dos Bailando por un Sueño se encuentra en México por compromisos laborales relacionados a las peleas de box, atravesando este difícil momento personal lejos del país.

“Y el motivo, que no ahondamos o ella no contesta, es que no le gustaban las actitudes de él. Se separó por malas actitudes. No sé cuáles son esas malas actitudes”, cerró la conductora, sobre la actualidad amorosa de la ex de Luciano Castro y Nico Occhiato.

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