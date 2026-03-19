Después de haberse convertido en una de las separaciones más comentadas del espectáculo, Nico Occhiato finalmente habló de las canciones que Flor Vigna le dedicó tras la polémica y mediática ruptura.

Invitado a Sálvese Quien Pueda, el conductor se mostró relajado y lejos del escándalo, dejando en claro que el paso del tiempo acomodó las cosas: “No tengo un vínculo diario. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”, expresó en vivo.

Consultado por la carrera musical de su ex —que incluyó temas con indirectas como “Mi ex tenía razón”— Nico eligió un tono medido pero honesto: “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo. Ella es muy laburadora, va para adelante y le mete”.

Foto: Captura (América)

Lejos de esquivar el tema más picante, también se refirió a esas canciones que muchos interpretaron como mensajes directos hacia él. ¿Le molestaron? Nada de eso: “Me río”, respondió, desdramatizando por completo la situación.

Con una mirada más amplia, Occhiato reflexionó sobre la exposición y las críticas: “Entiendo muy bien que cuanto más popular sos, más gente no le va a caer bien o no le va a gustar. Y está perfecto”, cerró, mostrando una postura madura frente al ruido mediático.

Foto: Instagram (@florivigna)

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NI JULIETA POGGIO, NI LAURITA FERNÁNDEZ: QUÉ FAMOSA COQUETEÓ CON NICO OCCHIATO Y ENFURECIÓ A FLOR JAZMÍN PEÑA

Yanina Latorre volvió a tirar una bomba en Sálvese Quien Pueda y encendió el mundo del espectáculo. La panelista reveló que no fueron ni Julieta Poggio ni Laurita Fernández las que generaron tensión con Flor Jazmín Peña por acercarse demasiado a Nico Occhiato en Los Personajes del Año… sino Wanda Nara.

La conductora relató, con lujo de detalles, el momento exacto en el que Flor habría enloquecido: “¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, comenzó diciendo.

Ahí vino la escena que, según Yanina, sacó a Flor de eje: “Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@wanda_nara)