A casi tres años de la separación definitiva de Flor Vigna, luego de siete años de amor con intermitencias, Nico Occhiato habló por primera vez de PicaFlor, la picante canción que le dedicó su ex.

“Flor Vigna dijo que sos el rey del marketing”, le comentó el notero de Socios del Espectáculo al conductor de Nadie Dice Nada, en alusión al explosivo tema que le compuso su ex y que contó con su aval.

Sin hacerse cargo del mote que le puso Vigna, Occhiato contestó: “No, yo no”.

Acto seguido, Nico confirmó que Flor le mandó la canción antes de grabarla y reveló la charla íntima que tuvieron. “Ella me mandó el tema que iba a sacar, el mismo día que lo iba a grabar. Y me dijo ‘hasta las seis de la tarde tenés tiempo para cambiar algo si no te gusta’. Yo ¡¿cómo le voy a cambiar un tema!?”, amplió Occhiato.

“Le dije a Flor ‘sacalo. Hacé lo que creas mejor para tu música. Yo no sé nada de música y no te diría de cambiar nada’”.

FLOR VIGNA HABLÓ CON CIUDAD DE LA CANCIÓN QUE LES DIDICÓ A NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

-Tu nueva canción PicaFlor ¿es un palito para Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña?

-La canción empezó siento para otra cosa, pero como estamos muy bien con Nico y nos llevamos muy bien, habíamos hablado por su cumpleaños, decidí mostrársela. Yo le pregunté si quería cambiarle algún cambio a la letra. Él, que es un genio, se rio. Conoce el marketing más que nadie y quedamos en disfrutar de lo que pase en los medios. Entender que siempre nos van a unir o vincular. Entonces, quedamos en reírnos de eso en voz alta, él en su radio, y yo en mi música. Nos gastamos mutuamente desde un lado buena onda y consensuado. Sabemos con qué jugar para reírnos y no lastimar. La canción trata de eso. Y es muy loco porque la PicaFlor no salió y todos están hablando de eso.

-O sea que Nico tuvo el adelanto de la canción. ¿Te ayudó con la letra? ¿Hizo algún cambio?

-Le dije que podía cambiar la parte de la letra que quisiera, pero me dijo que así estaba genial, que le causaba risa, y me deseaba lo mejor.

-Flor Jazmín Peña fue tu amiga, ¿en la canción hay palitos para ella o es un juego también?

-Con Flor fuimos amigas y la quiero. Por eso preferí no hablar de la infidelidad y de los códigos. Ya pasó.

-¿Nico te fue infiel con Flor Jazmín? ¡Es una bomba eso!

-Hoy estamos todos bien. Eso es lo importante. Y nos ayudamos mutuamente a crecer usando los medios, el marketing y nos reímos de eso.