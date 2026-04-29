Ya separada y convencida de que el final de la relación fue la decisión correcta, Juana Repetto habló sin vueltas sobre su vínculo actual con Sebastián Graviotto y sorprendió con una respuesta sincera cuando le preguntaron si volvería a elegirlo como padre de sus hijos.

La actriz e influencer retomó recientemente su podcast Más minas que mamá, donde abrió su intimidad y reflexionó sobre la maternidad compartida tras la ruptura. Allí explicó que, aunque la relación de pareja terminó, ambos hacen un esfuerzo constante para mantener una crianza organizada y respetuosa.

La artista Juana Repetto contó que la convivencia parental exige ceder en muchas ocasiones y aprender a soltar el control, algo que —según reconoció— todavía le resulta desafiante. Sin embargo, destacó la buena comunicación que mantienen actualmente.

“Yo cedo un montón, me cuesta soltar el control pero lo hago, y del otro lado también colaboran, me mandan fotos y me tienen al tanto los días que los chicos no están conmigo”, relató.

Foto: web.

JUANA REPETTO SOBRE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Durante la charla surgió la pregunta más directa: si pudiera volver el tiempo atrás, ¿volvería a elegir a Graviotto como padre de sus hijos? Lejos de esquivar el tema, Juana respondió con total claridad.

“Tengo que decir que sí porque sino, mis hijos no serían mis hijos”, explicó, dejando en claro que prioriza el bienestar emocional de los niños por encima de cualquier diferencia personal.

Juana Repetto respondió si volvería a elegir a Sebastián Graviotto como padre de sus hijos

La influencer profundizó su postura al mencionar especialmente el vínculo entre sus hijos y su papá. Señaló que Belisario lo elige y lo ama profundamente, algo que considera fundamental. Para ella, ese lazo afectivo confirma que, más allá de la separación, la decisión de formar una familia fue correcta.

De todos modos, también hizo una autocrítica respecto a la dinámica que atravesó la pareja. Repetto admitió que hoy evitaría volver a construir una relación con alguien cuya vida laboral se desarrolla en otro país, ya que la distancia terminó impactando en la estabilidad familiar. “No volvería a tener una pareja que trabaje en el exterior”, aseguró.