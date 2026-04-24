Juana Repetto volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un fuerte descargo contra la producción de LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito. La actriz denunció que le cancelaron a último momento un móvil pautado desde su casa, después de haber reorganizado toda su jornada para salir al aire.

Desde temprano, Juana había contado en sus redes que esa noche iba a brindar una entrevista en vivo y hasta bromeó con el estado en el que llegaba: “No tengo el mejor de los días y hoy tengo un móvil con Ángel de Brito, peligrosísimo”, lanzó con ironía.

Horas más tarde, mostró que ya estaba lista para la nota mucho antes del horario previsto. “Siendo las 3.20, ya me vestí con la ropa para hacer el móvil”, explicó, mientras relataba cómo intentaba acomodar su rutina familiar para cumplir con el compromiso televisivo.

Juana Repetto explotó contra LAM y apuntó a la producción de Ángel de Brito: “Estoy re caliente”. Crédito: Instagram

JUANA REPETTO EXPLOTÓ TRAS LA CANCELACIÓN

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, el móvil finalmente no salió al aire. Según mostró la propia actriz, la cronista y el camarógrafo ya se encontraban en la puerta de su domicilio, pero la entrevista fue levantada por motivos que no se detallaron.

La reacción no tardó en llegar. Juana publicó una selfie acompañada por una frase contundente: “La verdad, estoy re caliente”.

Juana Repetto explotó contra LAM y apuntó a la producción de Ángel de Brito: “Estoy re caliente”. Crédito: Instagram

Luego profundizó su enojo y explicó por qué la situación la afectó tanto: “Todos movimos la rutina y saben perfectamente que tengo dos hijos que se duermen a la hora del programa y un bebé de dos meses”.

Juana Repetto explotó contra LAM y apuntó a la producción de Ángel de Brito: “Estoy re caliente”. Crédito: Instagram

EL RECLAMO DE JUANA REPETTO A LA PRODUCCIÓN DE LAM

En otro mensaje, remarcó todo el esfuerzo que hizo para poder estar disponible: “Corrí de natación, les di de comer rápido, me produje... estoy enojada”.

Crédito: Instagram

Lejos de cerrar el tema, también compartió conversaciones con integrantes de la producción donde, según dio a entender, insistían para concretar la entrevista. Allí volvió a expresar su malestar por haber organizado todo con un recién nacido en casa para luego quedarse sin nota.