Después de horas de angustia y mucha incertidumbre, Juana Repetto pudo respirar aliviada ya que Timoteo, su bebé de un mes y medio, recibió el alta médica tras ser operado de urgencia por una hernia inguinal. La actriz eligió compartir la noticia con una foto familiar y una frase que lo dice todo: “A ver al cirujano con el team completo”.

La intervención fue un momento difícil para toda la familia y Juana contó que recién decidió hablar del tema cuando todo salió bien y ya estaban en casa. “Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal”, contó en sus redes.

Juana Repetto y sus hijos (Foto: Instagram @juanarepetto)

El cuadro de Timoteo, aunque frecuente en bebés, requirió una operación con anestesia general. “Dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil”, confesó Juana, describiendo uno de los momentos más duros que le tocó atravesar como mamá.

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Por suerte, la cirugía fue un éxito y la recuperación, inmediata. “Se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo”, enumeró, visiblemente aliviada. Gracias a esa rápida evolución, madre e hijo pudieron volver a casa el mismo día, sin necesidad de una internación prolongada.

Juana no dudó en agradecer al cirujano Germán Falke y al anestesista, a quienes definió como fundamentales en el proceso. “Me contuvieron e hicieron un laburazo”, escribió, destacando la importancia de sentirse acompañada en un momento tan sensible.

La historia de Timoteo generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos seguidores valoraron la sinceridad y la decisión de Juana de visibilizar una problemática que puede pasar desapercibida, pero que es clave detectar a tiempo.

El dramático posteo de Juana Repetto sobre la operación de Timoteo (Foto: Instagram @juanarepettook)

La actriz aprovechó la experiencia para alertar sobre la hernia inguinal en bebés. Explicó que, si no se detecta a tiempo, puede traer complicaciones graves: “Si ese agujerito se empieza a cerrar con el intestino afuera, se puede aprisionar y se les puede morir ese pedazo de intestino”, detalló, buscando generar conciencia entre otras mamás.

Además, reveló que en su familia existe un componente hereditario: “Yo fui operada de hernia inguinal bilateral cuando tenía tres meses, a Belisario lo operamos a los dos años y ahora a este con un mes y medio. Claramente, el único gen mío que heredaron es la hernia”, bromeó, intentando descomprimir la situación.

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