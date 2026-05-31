Pastel de papa en una presentación diferente: así se hacen los nidos de carne rellenos con queso gratinado

El pastel de papa es uno de los platos más clásicos de la cocina argentina, pero también permite variantes que cambian por completo la presentación sin perder el sabor casero de siempre. En esta versión, el puré se transforma en pequeños nidos rellenos con carne y queso gratinado que salen directo del horno listos para servir.

La receta combina ingredientes muy simples y fáciles de conseguir: papas, carne picada, cebolla, tomate y queso. El resultado es una comida abundante, con una textura cremosa por dentro y una capa gratinada arriba que le da ese toque irresistible típico de las preparaciones al horno.

Además de ser atractivo para llevar a la mesa, este formato permite hacer porciones individuales y jugar con distintos rellenos. Se pueden sumar otros quesos, un toque picante o incluso reemplazar la carne por verduras salteadas para una versión diferente.

Comensales 4 Ingredientes 2 papas grandes.

papas grandes. Sal, a gusto.

Una cebolla.

cebolla. 400 g carne picada.

g carne picada. Una cdta sal.

cdta sal. Una cdta pimentón.

cdta pimentón. Una cdta ajo en polvo.

cdta ajo en polvo. 200 g puré o pulpa de tomate.

g puré o pulpa de tomate. Perejil, a gusto.

25 g manteca.

g manteca. Queso en hebras, c/n.

Procedimiento

Preparar un puré de papas y añadir el perejil y la manteca. Saltear la cebolla aproximadamente por 7 minutos e incorporar la carne. Cocinar hasta que comience a largar su jugo y condimentar con sal, pimentón y ajo. Incorporar el puré de tomate y cocinar por 15 minutos a fuego bajo con la tapa puesta. Con las manos limpias, tomar una porción del puré, formar una bola y hacer un hueco en el centro, formando un nido. Colocar todos los niditos en una fuente apta para horno con un poquito de aceite y pan rallado para que no se pegue. Una vez formados los nidos, rellenar con el queso, la carne y más queso por encima. Precalentar el horno a 180° y hornear hasta que se gratine el queso.

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