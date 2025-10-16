El pastel de papa criollo es el plato de la nostalgia, el que nos transporta de inmediato a la calidez de la cocina de la abuela. Es la definición de comida reconfortante: un clásico contundente, con su base de puré suave y su corazón de carne sabrosa.

Para quienes buscan una solución ágil sin sacrificar el sabor, esta es la receta definitiva. El secreto está en optimizar los tiempos de preparación del puré y el relleno para que el ensamblaje sea rápido, permitiendo que esté listo en menos de una hora de horno.

Ingredientes para pastel de papa criollo

2 k de papas.

Sal gruesa, c/n.

20 g de manteca.

200 cc de leche.

Relleno

Un k de carne picada (sin grasa).

2 cebollas.

Un morrón rojo pequeño.

2 cubitos de caldo de carne.

Una cda de pimentón dulce.

Una cdta de ají molido.

Una cda de perejil fresco picado.

70 g de aceitunas descarozadas.

2 huevos duros.

½ taza de pasas de uvas sin semillas.

Para espolvorear

3 cdas de pan rallado.

½ taza de queso rallado.

La receta para preparar pastel de papa criollo. Cucinare.TV.

Procedimiento

Pelar y cortar las papas, colocarlas en una olla y cubrirlas con agua. Salar y cocinar hasta que estén tiernas. Colar y hacer un puré con la manteca y la crema.

Para el relleno

Colocar un chorro de aceite en una sartén a fuego fuerte y dorar la cebolla y el morrón picados. Agregar la carne picada . Mezclar bien. Tapar y dejar cocinar 5 minutos. Agregar los calditos desmenuzados y condimentos restantes. Cocinar durante unos minutos a fuego bajo. Una vez cocido, agregar el perejil picado, rectificar de sal y pimienta y agregar las aceitunas cortadas en rodajas, el huevo duro picado y las pasas de uva. Aceitar apenas la base de una fuente de horno y mesa. Poner la mitad del puré y esparcir cubriendo bien la base, volcar el relleno y cubrir con el resto del puré. Decorar con un tenedor la superficie y espolvorear con el pan rallado mezclado previamente con el queso rallado. Llevar a horno fuerte previamente precalentado a 240º hasta que la superficie se vea bien dorada.

