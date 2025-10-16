El pastel de papa criollo es el plato de la nostalgia, el que nos transporta de inmediato a la calidez de la cocina de la abuela. Es la definición de comida reconfortante: un clásico contundente, con su base de puré suave y su corazón de carne sabrosa.
Para quienes buscan una solución ágil sin sacrificar el sabor, esta es la receta definitiva. El secreto está en optimizar los tiempos de preparación del puré y el relleno para que el ensamblaje sea rápido, permitiendo que esté listo en menos de una hora de horno.
Ingredientes para pastel de papa criollo
- 2 k de papas.
- Sal gruesa, c/n.
- 20 g de manteca.
- 200 cc de leche.
Relleno
- Un k de carne picada (sin grasa).
- 2 cebollas.
- Un morrón rojo pequeño.
- 2 cubitos de caldo de carne.
- Una cda de pimentón dulce.
- Una cdta de ají molido.
- Una cda de perejil fresco picado.
- 70 g de aceitunas descarozadas.
- 2 huevos duros.
- ½ taza de pasas de uvas sin semillas.
Para espolvorear
- 3 cdas de pan rallado.
- ½ taza de queso rallado.
La receta para preparar pastel de papa criollo. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Pelar y cortar las papas, colocarlas en una olla y cubrirlas con agua.
- Salar y cocinar hasta que estén tiernas.
- Colar y hacer un puré con la manteca y la crema.
Para el relleno
- Colocar un chorro de aceite en una sartén a fuego fuerte y dorar la cebolla y el morrón picados.
- Agregar la carne picada. Mezclar bien.
- Tapar y dejar cocinar 5 minutos.
- Agregar los calditos desmenuzados y condimentos restantes.
- Cocinar durante unos minutos a fuego bajo. Una vez cocido, agregar el perejil picado, rectificar de sal y pimienta y agregar las aceitunas cortadas en rodajas, el huevo duro picado y las pasas de uva.
- Aceitar apenas la base de una fuente de horno y mesa.
- Poner la mitad del puré y esparcir cubriendo bien la base, volcar el relleno y cubrir con el resto del puré.
- Decorar con un tenedor la superficie y espolvorear con el pan rallado mezclado previamente con el queso rallado.
- Llevar a horno fuerte previamente precalentado a 240º hasta que la superficie se vea bien dorada.
