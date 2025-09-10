Pensá en un pastel de papa tradicional, ese que reconforta con su puré cremoso y la carne jugosa, pero ahora llevado al terreno saludable. En lugar de la clásica base de carne vacuna, esta versión incorpora pechuca de pollo desmenuzada, aligerando el aporte calórico y conservando el sabor.
Esta combinación hace que el pastel de papa sea tan sabroso como saludable, transformando un clásico hogareño en una opción moderna y original para almuerzos familiares en cualquier época del año.
Ingredientes para pastel de papa y pollo
- 2 k de pechuga de pollo procesada.
- Una cebolla.
- Un morrón rojo.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Pimentón, ají molido.
- 500 cc de crema de leche.
- 2 k de papa.
Procedimiento
- Hervir las papas y hacer un puré en un bowl. Condimentar con aceite de oliva y sal.
- Picar la cebolla y el pimiento y dorar en sartén caliente con aceite de oliva. Salpimentar.
- Sumar el pollo procesado a la sartén y cocinar bien.
- Condimentar con pimentón y ají molido.
- Agregar la crema de leche y seguir cocinando durante 20 minutos.
- Colocar una base del preparado de pollo y arriba cubrir con el puré. Emparejar.
- Cocinar a horno fuerte durante unos 20 minutos.
- Decorar con pimentón y servir.
