El clima en Argentina este lunes 4 de mayo presenta un escenario marcado por el descenso de temperaturas y condiciones inestables en distintas regiones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará atravesada por nubosidad variable, lluvias aisladas y un ambiente más frío que en días anteriores.

Clima hoy en Argentina, 4 de mayo (Foto creada con IA)

Clima hoy en Argentina, 4 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados. No se descartan lloviznas durante la mañana o hacia la noche, en un contexto de alta humedad y viento leve del sector sur.

En la región pampeana, el panorama será similar, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en el este de Buenos Aires y sectores de La Pampa. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas cercanas a los 8 grados y máximas que no superarán los 18.

El norte del país mostrará condiciones algo más inestables, con tormentas aisladas en provincias como Chaco, Formosa y Misiones. Allí, el ambiente seguirá siendo templado a cálido, con máximas que podrían alcanzar los 24 grados, aunque con elevada humedad.

En la región de Cuyo, se prevé cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas. Mendoza y San Juan tendrán temperaturas moderadas, con mínimas de 9 grados y máximas cercanas a los 20.

Por su parte, la Patagonia continuará con condiciones más frías y ventosas. En provincias como Río Negro, Chubut y Santa Cruz se esperan ráfagas intensas y temperaturas bajas, con mínimas que podrían descender a los 2 grados. No se descartan nevadas aisladas en zonas cordilleranas.

De acuerdo al SMN, esta tendencia de tiempo fresco e inestable podría mantenerse durante los próximos días en buena parte del país, con mejoras temporarias pero sin un ascenso marcado de las temperaturas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)