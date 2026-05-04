El sándwich de rabas combina uno de los clásicos del bodegón con un formato práctico y rendidor para comer en casa. La clave está en lograr aros de calamar tiernos por dentro, dorados por fuera y acompañados con un pan casero bien esponjoso que sostenga el relleno sin perder textura.

La receta suma además un alioli de palta que equilibra la fritura con un toque fresco y cremoso. Con pocos ingredientes y una cocción rápida de las rabas —apenas un minuto— se obtiene un sándwich contundente, ideal para compartir o resolver una comida distinta sin complicarse.

Comensales 4 Ingredientes Para el pan 300 g harina.

g harina. 150 cc leche.

cc leche. 40 g azúcar.

g azúcar. 6 g sal

g sal Una cdta miel.

cdta miel. 10 g levadura fresca. Para las rabas 300 g tubo de calamar.

g tubo de calamar. Un huevo

huevo 2 cdas harina.

cdas harina. Sal y pimienta, a gusto.

Ajo y perejil.

Harina extra

Aceite, c/n. Para el alioli de palta ½ palta.

palta. 50 cc leche.

cc leche. 100 g aceite neutro.

g aceite neutro. ½ diente de ajo

diente de ajo Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

Para el pan

Integrar y amasar los ingredientes hasta lograr una masa uniforme. Agregar la manteca pomada al final y sumarla al bollo. Dejar reposar una hora. Fraccionar en cuatro porciones. Estirar con la ayuda de un palote y enrollar entre sí. Colocar una placa mantecada y dejarlos una hora en un ambiente cálido. Pintar con huevo y colocar semillas a gusto. Hornear a 180° durante 15 minutos.

Para las rabas

Pasar los tubos de calamar por la huevada. Luego por la harina y freír por un minuto.

Para el alioli de palta

Licuar todos los ingredientes.

Una vez listos los componentes, abrir los panes, sumar una base de lechuga, acomodar las rabas recién fritas y terminar con el alioli de palta. El resultado es un sándwich sabroso, con contraste entre crocante y cremoso, que funciona perfecto como plato principal o para compartir en una picada distinta.

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