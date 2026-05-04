El sándwich de rabas combina uno de los clásicos del bodegón con un formato práctico y rendidor para comer en casa. La clave está en lograr aros de calamar tiernos por dentro, dorados por fuera y acompañados con un pan casero bien esponjoso que sostenga el relleno sin perder textura.
La receta suma además un alioli de palta que equilibra la fritura con un toque fresco y cremoso. Con pocos ingredientes y una cocción rápida de las rabas —apenas un minuto— se obtiene un sándwich contundente, ideal para compartir o resolver una comida distinta sin complicarse.
Ingredientes
Para el pan
- 300 g harina.
- 150 cc leche.
- 40 g azúcar.
- 6 g sal
- Una cdta miel.
- 10 g levadura fresca.
Para las rabas
- 300 g tubo de calamar.
- Un huevo
- 2 cdas harina.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Ajo y perejil.
- Harina extra
- Aceite, c/n.
Para el alioli de palta
- ½ palta.
- 50 cc leche.
- 100 g aceite neutro.
- ½ diente de ajo
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
Para el pan
- Integrar y amasar los ingredientes hasta lograr una masa uniforme. Agregar la manteca pomada al final y sumarla al bollo.
- Dejar reposar una hora.
- Fraccionar en cuatro porciones.
- Estirar con la ayuda de un palote y enrollar entre sí.
- Colocar una placa mantecada y dejarlos una hora en un ambiente cálido.
- Pintar con huevo y colocar semillas a gusto.
- Hornear a 180° durante 15 minutos.
Para las rabas
- Pasar los tubos de calamar por la huevada.
- Luego por la harina y freír por un minuto.
Para el alioli de palta
- Licuar todos los ingredientes.
Una vez listos los componentes, abrir los panes, sumar una base de lechuga, acomodar las rabas recién fritas y terminar con el alioli de palta. El resultado es un sándwich sabroso, con contraste entre crocante y cremoso, que funciona perfecto como plato principal o para compartir en una picada distinta.
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