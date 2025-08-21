Una de esas preparaciones que conjugan nostalgia y sabor en cada bocado, la suprema Maryland es un clásico de bodegón que resuelve la cena para salir de la rutina. Con pocos pasos, consigue ese equilibrio de sabor que reconforta y no falla jamás.

Esta receta rinde, es práctica y perfecta para sorprender. La definición justa entre lo crujiente y lo cremoso convierte a la suprema Maryland en un clásico que reconforta con sabor auténtico. Además, se completa con una abundante y variada guarnición.

Ingredientes para suprema a la Maryland

Para la suprema

2 pechugas de pollo.

3 huevos batidos.

Una cdta de ajo picado.

Una cda de mostaza.

2 cdas de perejil fresco picado.

Harina.

Pan rallado.

Queso sardo rallado.

Aceite para freír.

Pimienta blanca.

Sal fina.

Para la crema de choclo

Una cda de manteca.

Una tacita de cebolla de verdeo cortada finamente.

Una tacita de pimiento rojo cortado en cubos.

Una tacita de choclo amarillo en granos.

2 tacitas de choclo blanco cremoso.

2 cdas de harina.

½ tacita de azúcar.

½ l de leche.

Aceite de oliva.

Pimienta negra.

Sal fina.

Para los buñuelos de banana

2 bananas cortadas en rodajas.

3 huevos batidos.

Una tacita de harina.

Una cdta de polvo para hornear.

Una taza de leche.

Otros ingredientes

Papas paille.

Trozos de pimiento morrón.

3 huevos fritos.

Hojas frescas de hinojo.

Procedimiento

Para la suprema. En un bol colocar los huevos batidos, el ajo, la mostaza y el perejil. Salpimentar y mezclar. Abrir las pechugas por la mitad. Envolverlas en papel folex y aplastar. Pasar por harina, la preparación de huevo y pan rallado. Freír a fuego moderado. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Agregar el queso sobre las pechugas calientes. Para la crema de choclo. En una sartén caliente, verter un poco de aceite de oliva y la manteca. Agregar la cebolla de verdeo y el pimiento. Salpimentar y mezclar. Incorporar los choclos, el azúcar y la harina. Mezclar y cocinar unos segundos. Verter la leche. Integrar todos los ingredientes. Cuando el líquido hierva, la preparación espesará y la crema estará lista. Para los buñuelos de banana. En un bol, colocar los huevos batidos, la harina y el polvo para hornear. Batir. Agregar la leche y los trozos de banana. Mezclar. Freír. Retirar y colocar sobre papel absorbente. En una bandeja colocar las supremas de pollo y las papas paille sobre ellas. Acompañar con la crema de choclo, los buñuelos de banana , trozos de pimiento morrón y los huevos fritos. Decorar con hojas de hinojo. Servir.

