Sopa de cebolla: la tradicional receta francesa, de la mano de Christophe Krywonis

La sopa de cebolla es uno de los platos más emblemáticos de la cocina francesa tradicional y tiene como protagonista absoluto a la cebolla cocida lentamente hasta lograr una textura suave y dulce. En la versión de Christophe Krywonis, el secreto está en respetar ese proceso de compotado para construir una base de sabor profunda y equilibrada.

Se trata de una receta rendidora, ideal para los días frescos y perfecta como entrada contundente o plato principal liviano. El gratinado final con queso gruyere y pan seco aporta textura, aroma y ese sello clásico de las brasseries parisinas que transforma un plato simple en uno memorable.

Krywonis destaca que uno de los puntos más importantes de esta receta es cocinar la cebolla en un recipiente más bien estrecho para favorecer que se compote correctamente sin dorarse en exceso. La idea es lograr una cebolla translúcida, suave y dulce, que prácticamente se deshaga en boca. También recomienda usar pan del día anterior en lugar de pan recién tostado, porque absorbe mejor la sopa y mejora la textura final del plato.

Comensales 4 Ingredientes Un kilo de cebollas

kilo de cebollas C/n de Aceite de oliva

50 g manteca

g manteca Una hoja de Laurel

hoja de Laurel 30 g harina

g harina 125 ml vino blanco

ml vino blanco Un l caldo natural

l caldo natural Sal y pimienta

4 tostadas de pan

tostadas de pan 150 g queso gruyére rallado

Procedimiento

Cortá la cebolla en pluma. En una olla grande, agregá un chorro de aceite de oliva y la manteca. Cuando la manteca está derretida, incorporá la cebolla mezclá bien y tapá, dejando cocinar a fuego medio hasta que se forme una compota. Después de media hora de cocción, agregá la harina y mezclá. Luego, incorporá el vino blanco y el caldo (gallina o de verduras). Dejá cocinar 15 minutos más. Cortá el pan en rodajas y secalas en el horno por 10 minutos a temperatura media. Cuando esté lista, serví la sopa en cazuelas, colocar por encima las tostadas y cubrir con el queso gruyère rallado. Gratiná en un horno durante 3 minutos. Servir bien caliente.

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