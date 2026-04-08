El milhojas de papa es una receta casera, rendidora y muy fácil de preparar que se arma en capas y permite sumar distintos sabores según el gusto de cada uno. La versión de Ailu Tokman combina papa bien finita, crema, huevo y queso para lograr un interior cremoso y una superficie gratinada bien dorada.

La clave está en el corte de la papa: cuanto más finas las láminas, mejor se integran con la mezcla líquida y más pareja queda la cocción. Además, se puede preparar con o sin piel, según preferencia.

En esta receta el relleno se hace con lomito, queso pategrás y cebolla, pero es totalmente adaptable. Se puede reemplazar por verduras, pollo, jamón o cualquier otro ingrediente disponible.

Ingredientes para la milhojas de papa

4 papas grandes

1 pote grande de crema de leche (500 ml aprox.)

1 huevo

queso (danbo, fynbo, pategrás, a elección)

sal

pimienta

ajo en polvo

nuez moscada

1 cebolla

lomito y queso (o el relleno que quieras)

La receta del milhojas de papa de Ailu Tokman.

Procedimiento

Pelar las papas o dejarlas con piel y cortarlas en láminas finas. En un bol, mezclar la crema de leche, el huevo, quesito, sal, pimienta, ajo en polvo y nuez moscada. Incorporar esa mezcla sobre las papas. Agregar la cebolla cruda o previamente salteada. En una fuente, armar una base de papas. Colocar el relleno elegido (lomito y queso en esta versión). Cubrir con otra capa de papas. Volcar el resto de la mezcla líquida. Cubrir la fuente con papel aluminio. Cocinar en horno a 180 °C durante 1 hora. Retirar el aluminio, agregar quesito por encima y hornear unos 20 minutos más hasta gratinar. Dejar enfriar unos minutos antes de cortar para que mantenga la forma. Terminar con perejil picado por encima y servir.

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