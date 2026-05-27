La felicidad de Leonardo Sbaraglia del martes por la noche quedó registrada por las cámaras de Ciudad, ya que se visitió de gala para la avant premier de Amarga Navidad, la pelí de Pedro Almodóvar.

El protagonista pudo reunir en el evento a su mamá, Roxana Randon, a su hija Julia, y hasta a su exesposa Guadalupe Marín.

El hecho sucedió en la sala de cine del shopping DOT, donde también fueron famosos para acompañar al argentino que triunfa en España.

Leonardo Sbaraglia y Julia, su hija. (Foto: Movilpress)

Colegas como Roberto Vallejos, Agustín Sullivan, Lorena Vega, Silvia Pérez, Carolina Kopelioff o María Abadi fueron algunos de los que dijeron presentes.

Leonardo Sbaraglia y su mamá, Roxana Randon. (Foto: Movilpress)

Entre las parejas se destacaron Balthazar Murillo y Margarita Páez, y Fabián Medina Flores fue solo.

¡Mirá las fotos!

Agustín Sullivan.. (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Florez. (Foto: Movilpress)

Leonardo Sbaraglia. (Foto: Movilpress)

Guadalupe Marín, la madre de la hija de Leonardo Sbaraglia.. (Foto: Movilpress)

Lorena Vega. (Foto: Movilpress)

Leonardo Sbaraglia y Lorena Vega. (Foto: Movilpress)

Silvia Pérez. (Foto: Movilpress)

Carolina Kopeliof. (Foto: Movilpress)

Julia Zenko. (Foto: Movilpress)

Roberto Vallejos. (Foto: Movilpress)

Leonardo Sbaraglia y su hija, Julia. (Foto: Movilpress)

María Abadi. (Foto: Movilpress)

Leonardo Sbaraglia. (Foto: Movilpress)

Balthazar Murillo y Margarita Páez. (Foto: Movilpress)