La felicidad de Leonardo Sbaraglia del martes por la noche quedó registrada por las cámaras de Ciudad, ya que se visitió de gala para la avant premier de Amarga Navidad, la pelí de Pedro Almodóvar.
El protagonista pudo reunir en el evento a su mamá, Roxana Randon, a su hija Julia, y hasta a su exesposa Guadalupe Marín.
El hecho sucedió en la sala de cine del shopping DOT, donde también fueron famosos para acompañar al argentino que triunfa en España.
Colegas como Roberto Vallejos, Agustín Sullivan, Lorena Vega, Silvia Pérez, Carolina Kopelioff o María Abadi fueron algunos de los que dijeron presentes.
Entre las parejas se destacaron Balthazar Murillo y Margarita Páez, y Fabián Medina Flores fue solo.
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