Este domingo, Guillermina Valdés celebró sus 49 años rodeada del afecto de su familia y amigos. Tras comenzar los festejos durante el cumpleaños de Ángel de Brito, la modelo y empresaria compartió un almuerzo junto a sus hijos Dante, Paloma, Helena y Lorenzo.

Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada llegó a través de las redes sociales, donde Dante Ortega, su hijo mayor, decidió homenajearla con una publicación que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Para acompañar sus palabras, el joven eligió dos imágenes muy significativas. En la primera aparece una joven Guillermina Valdés sosteniéndolo en brazos mientras esperaba a Paloma. La segunda muestra una fotografía actual de ambos, reflejando el estrecho vínculo que mantienen con el paso de los años.

EL MENSAJE QUE CONMOVIÓ A GUILLERMINA VALDÉS

Junto a las postales, Dante Ortega le dedicó un profundo mensaje a su mamá: “Feliz cumple, ma. No conozco una persona tan sensible, generosa y con un corazón tan grande como el tuyo. Que la vida te dé todo lo que estás buscando porque te lo merecés más que nadie. Gracias por ser la mejor mamá y hacerme mejor persona día a día”.

Las palabras del hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores, que destacaron la relación de complicidad y cariño que mantienen.

Guillermina Valdés cumplió 49 años y se emocionó con el mensaje de su hijo Dante Ortega. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA DE GUILLERMINA VALDÉS

Lejos de dejar pasar el gesto, Guillermina Valdés compartió la publicación en sus historias de Instagram y respondió con un mensaje cargado de emoción.

Guillermina Valdés cumplió 49 años y se emocionó con el mensaje de su hijo Dante Ortega. Crédito: Instagram

“Gracias, hijo mío. Te amo”, escribió la modelo, dejando en evidencia el profundo amor que siente por Dante.